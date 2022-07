Jetzt 1.000 Euro in Aktien investieren: Es kann vieles sein. Der Anfang des eigenen Vermögensaufbaus. Oder aber eine einzelne Investition, die idealerweise langfristig orientiert wachsen und zu mehr werden soll. Ist jetzt jedoch ein guter Zeitpunkt, um das zu tun? Blicken wir auf verschiedene Wege, wie man als Anleger jetzt 1.000 Euro in Aktien investieren kann. Mir fällt jedenfalls der direkte Weg ein, aber auch die Option, per ETF einen direkten marktbreiten Basket zu erhalten. Bei beidem soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...