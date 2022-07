Auch in der neuen Woche dürften Rezessionsängste und das Thema Erdgasversorgung die Börsen fest im Griff haben. Zudem scheint die Erholung am Aktienmarkt auf wackligen Beinen zu stehen: Während der DAX am Freitag mit einem deutlichen Plus aus dem Handel ging, bröckelten die Kursgewinne an den US-Börsen kurz vor Handelsschluss deutlich ab. Ein robuster US-Arbeitsmarkt hat am Freitag für einen versöhnlichen Wochenausklang am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Die Beschäftigung in den USA weitete sich ...

