Neustift im Stubaital (ots) -Nahezu unbegrenzt sind die Möglichkeiten, die das Stubaital in der Sommersaison (also von etwa Mai bis Ende September) für Familien bietet. Und das ist keine Übertreibung. Das "Stubai" empfängt Groß und Klein mit beinahe unzähligen Möglichkeiten für gemeinsame Unternehmungen, sodass sich Eltern und Kinder auf abwechslungsreiche und spannende Tage freuen können.Lust auf Action und rasante Stunden? Dann heißt es ab auf die Sommerrodelbahn in Mieders, die längste Alpenachterbahn! Mit einer Höhendifferenz von 640 m und einer Streckenlänge von 2,8 km, was zu einer Höchstgeschwindigkeit von 42 km/h führt, ist eine blitzschnelle Abfahrt ins Tal garantiert.Den Nervenkitzel beim Klettern zwischen Baumkronen können Abenteuerlustige beim Adventure Park in Fulpmes auskosten. Aber auch eine Wanderung zum Kid's Park Klaus Äuele begeistert junge und ältere Ausflügler, die die Fauna und Flora der Bergwelt beim Spazieren erkunden wollen. Beim Waldspielplatz angekommen toben sich die Kinder nach Herzenslust beim Flying Fox, am Floß oder am Balancierparcours aus, während Eltern die wunderbare Umgebung mitten in den Alpen genießen.So können sich Urlauber schon vor den Familienferien im Stubaital sicher sein, gemeinsam eine abwechslungsreiche Zeit zu verbringen.An besonders heißen Tagen wartet die Eisgrotte am Stubaier Gletscher mit angenehmer Erfrischung. Tief verborgen im Gletschereis befindet sich die Eishöhle nahe der Bergstation Eisgrat auf dem Stubaier Gletscher. Sie vermittelt Gletscherbesuchern einen faszinierenden Einblick in die Welt von Schnee und Eis. Tauchen Sie ein ins kühle Gletschereis. Die Eisgrotte auf knapp 3.000 Höhenmetern schafft intensive Augenblicke im ewigen Eis.Ein besonders familienfreundlicher Themenweg ist der Waldtierweg Gleins. Der Wald ist voll von kleinen und großen Tieren, die in Baumwipfeln oder auch am Boden leben. Viele davon trifft man nur äußerst selten an, weil sie viel zu scheu sind, um in die Nähe von Menschen zu kommen. Anderen begegnet man dagegen häufiger bei einem Spaziergang durch den Wald. An vier Stationen, die am Weg entlangführen, gilt es, die Tiere des Waldes beim Klettern, Spielen oder Staunen kennenzulernen...Der Serlespark ist eine perfekte Erlebnis- und Erholungswelt für Groß und Klein eröffnet sich einem direkt an der Bergstation. Hier findet jeder sein perfektes Bergerlebnis. Die drei glasklaren Seen laden zum Abkühlen, Rasten und Spielen ein. Während sich die Kleinen im Wasserspielareal mit Zapfen-Schwemmanlage, Wildwasserlauf und Floß vergnügen, entspannen die Großen in den Ruheoasen rund um die Serles-Seen. Von hier lässt sich nicht nur das beeindruckende Bergpanorama bewusst genießen, die Besucher finden hier einen Ort, der dazu einlädt, die Seele baumeln zu lassen.Ein Hoteltipp der besonderen Art ist das kleine und feine 4-Sterne Alpenhotel Fernau in Neustift. Mit nur 42 Zimmern (inkl. Suiten und Appartements) bietet das Hotel eine wohlige und familiäre Atmosphäre. Zum Entspannen bietet das Hotel einen großzügigen Pool mit einer ebenso großzügigen Gartenanlage. Eine finnische Sauna, ein Dampfbad, einen Whirlpool, einen Fitnessraum und Tischtennistisch sowie eine Infrarotkabine.Kulinarisch verwöhnt Sie das Hotel Tirolerisch und international. Vor allem jedoch sind die Speisen mit Liebe zubereitet. Einiges davon ist selbstgemacht, wie z. B. die Marmeladen und Mehlspeisen. Diese müssen Sie einfach ausprobieren!Herrliche Aussichten vom 02.07. bis 20.08.20227 Nächte ab EUR 630,- p. P. im Doppelzimmer Standard inklusive:- Alpenhotel Fernau's HP mit Frühstücksbuffet und abends 4-gängiges Wahlmenü mit Salatbuffet- Nutzung Sauna, Relax Bereich und Außenpool- Grillparty (1x wöchentlich)- 1 geführte Wanderung (1x wöchentlich)- Stubai Super CardKinderermäßigungen:- bis 3 Jahre: frei- 3-5 Jahre: EUR 20,00 pro Tag- 6-10 Jahre: EUR 40,00 pro Tag- 11-16 Jahre: EUR 50,00 pro Tag- Kinder-Preise verstehen sich pro Kind und Tag im Zimmer der Eltern inkl. HPWeitere Informationen unter: www.hotel-fernau.atAlpenhotel Fernau ****Familie HoferScheibe 66A-6167 Neustift im StubaitalT +43 5226 27 17info@hotel-fernau.atwww.hotel-fernau.at