Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden:

29.06.2022: Video Interview mit Jurie Wessels CEO von Vanadium Resources Teil 2

Um die Energiewende voranzutreiben sind große Energiespeicher notwendig. Lithium ist ein knapper, teurer Rohstoff. Sind Vanadium-Redox-Batterien ein Game Changer?

Jurie Wessels: Benedum Redox Flow ist erstens billiger als Lithium und kann riesige Energiemengen sicher speichern und ich werde Ihnen erklären, warum es sicherer ist als Lithium und zweitens ist es auch anwendungsfreundlicher. Es ist zum Beispiel besser Vanadium für die Netzspeicherung zu verwenden. Dafür ist Vanadium besser geeignet als Lithium, da es mehr Energie liefert. Wenn es sofort verfügbar ist, wie in Autos, dann ist Lithium jetzt sehr gut einsetzbar. Vanadium ist viel schwerer als Lithium und die Energiedichte ist daher nicht so hoch wie bei Lithium. Deshalb funktioniert Lithium in Autos, und deshalb ist es auch so teuer. Eine Vanadium-Batterie würde in einem Auto nicht funktionieren, weil die Energiedichte nicht so hoch ist wie die von Lithium und sie ist nicht so leicht wie Lithium, aber auch umgekehrt. Lithium neigt dazu, sich zu entzünden und Probleme zu verursachen, weil sich zwischen Anode und Kathode Dendriten bilden, die einen Kurzschluss verursachen, der ein Feuer auslöst. Jeder, der schon einmal in der Schule war, wird sich daran erinnern, dass Lithium reagiert, sobald es mit Sauerstoff in Berührung kommt und genau das passiert dann, wodurch Lithium ein bisschen unsicherer wird. Außerdem werden in einer Lithium-Ionen-Batterie verschiedene chemische Verfahren verwendet. Man hat nicht nur Lithium, sondern auch Kobalt, Graphit und Nickel, viel Nickel, und beim Vanadium-Redox-Flow hat man nur Vanadium, weil Vanadium 4 Oxidationsstufen hat. Wir verwenden also nur ein Element. Es gibt keine anderen Störfaktoren und das macht es sicher. Zweitens kann man eine Menge davon zurückgewinnen. Sie wissen, dass man am Ende der Lebensdauer der Batterie 95 % der Elektrolyten zurückgewinnen kann, während es bei Lithium viel schwieriger ist, es aus den Batterien zurückzugewinnen, die bereits benutzt wurden. Ich glaube, Ihre Frage zielte darauf ab, inwieweit es wichtig ist, große Mengen an Energie zu speichern. Wenn wir die Ziele erreichen wollen, die sich einige Regierungen für die Elektrifizierung der Welt gesetzt haben - ich glaube, Deutschland hat gesagt, dass wir bis 20 bis 30 Jahre 50 % elektrifiziert sein sollen. Zunächst einmal müssen wir eine Menge Energie speichern, denn das Problem ist, dass man von den Zyklen der Natur abhängig ist, wenn man nicht auf erneuerbare Energien zurückgreift, und die Sonne scheint nicht immer dann, wenn man sie nutzen will. Die Energie muss also gespeichert werden, bis sie für uns Menschen nutzbar ist, und dann geht sie von der Sonne zur Batterie, von der Batterie zu uns, und das ist der Punkt, an dem die Technik sie real werden lässt. Ein gewaltiger Unterschied.

Was ist der Zeitplan beim Steelpoortdrift Vanadium Projekt - wann ist hier mit einem Cash Flow zu rechnen?

Julie Wessels: Der Zeitplan sieht vor, dass wir das DFAS höchstwahrscheinlich bis Ende September abschließen werden, und das wird uns dann zeigen, wie die Zahlen mit dem höchsten Grad an Sicherheit aussehen, den wir erwarten können. Das wird uns und unseren Hauptfinanzierern das Vertrauen geben, dass das Projekt ein bestimmtes Risikoniveau und eine bestimmte finanzielle Rendite hat, und dann können wir in der Zeit nach September wahrscheinlich mit dem Abschluss von Abnahmevereinbarungen beginnen, was sehr wichtig ist, weil man eine Abnahmevereinbarung haben muss, insbesondere bei etwas wie Vanadium, wo der Abnehmer die Bilanz hat, um die Abnahme zu gewährleisten, und dann auch sicherstellt, dass er es gewinnbringend auf dem Markt verkauft. Die Finanzierung erfolgt in der Regel durch Banken, aber es gibt auch eine Reihe anderer Möglichkeiten, die derzeit verfügbar sind. Vor allem in Bezug auf Gene, denn wir haben ein grünes Element für das Unternehmen, nämlich ein Vanadium-Redox-Flow-Element, und sobald das erledigt ist und wir das Geld haben, sind es 200 Millionen Dollar. Hoffentlich bleibt es bei dieser Zahl. Dann würden wir mit dem Bau der Anlage beginnen, der einschließlich der Inbetriebnahme etwa 18 Monate dauern würde. Sobald das geschehen ist, würden wir mit der Produktion beginnen. Wenn wir also davon ausgehen, dass es nicht lange dauert, und ich behaupte nicht, dass es so lange dauert, aber gehen wir davon aus, dass es etwa sechs Monate dauert, um die Hauptfinanzierung auf die Beine zu stellen, dann könnten wir bis Ende 2024 in Produktion gehen.

Dies war der 2- Teil einer 4-teiligen Serie. Die weiteren Teile folgen in Kürze.

Über Vanadium Resources

Möchten Sie über Vanadium Resources oder über spannende Nebenwerte auf dem Laufenden gehalten werden? Dann schicken Sie einfach eine Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Für die Übersetzung des im Original englischen Interviews wird keine Haftung übernommen. Sie können das englische Original-Interview hier abrufen: https://small-microcap.eu/17-06-2022-video-interview-mit-jurie-wessels-ceo-von-vanadium-resources-teil-2/

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt.?

?

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der?Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten?bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Vanadium Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu