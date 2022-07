Normalerweise tut sich an den Wochenenden nicht allzu viel, was für die Kursentwicklung an den Börsen von Interesse wäre. Aktuell sieht das allerdings ganz anders aus. Elon Musk sorgt für helle Aufruhr mit seiner Ankündigung, sich aus der Affäre rund um den geplanten Twitter-Deal herauszuziehen.Ob es ihm so einfach gelingen wird, den milliardenschweren Kauf von Twitter (US90184L1026) doch noch abzublasen, darüber wird derzeit heftig diskutiert. Der Nachrichtendienst selbst, der sich ursprünglich noch gegen die Übernahme wehrte, ...

