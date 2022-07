Aktien: Gamestop lockt Anleger

Anzeige / Werbung Gamestop bringt sich wieder ins Gespräch: Zum einen plant der Videospielehändler einen Aktiensplit, zum anderen steht wohl ein Wechsel im Vorstand an. Die Aktie erholt sich. In der Corona-Krise entdeckten Kleinanleger die Aktie des US-Videospielehändlers Gamestop. Der Kurs explodiert, dann sackt er wieder ab. Es wird ruhiger um das sogenannte Meme-Unternehmen. Nun lässt Gamestop aber wieder aufhorchen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Gamestop mitteilte, will man die eigenen Anteilsscheine für Kleinanleger attraktiver und leichter handelbar machen - durch einen Aktiensplit. Das Verhältnis: 1 zu 4. Offen ist noch der genaue Zeitpunkt der Aktion. Gleichzeitig wechselt wohl der Finanzvorstand des Unternehmens. Medien zufolge hat der bisherige Finanzchef Mike Recupero Gamestop bereits verlassen. Gründe wurden indes nicht genannt. Nachfolgerin solle demnach die bisherige Leiterin des Rechnungswesens, Mitarbeiter, werden. Gamestop gehört zu den sogenannten Meme-Aktien. Das sind Titel, zu deren Käufen sich Kleinanleger auf einschlägigen Portalen wie etwa Reddit verabreden. Gamestop-Aktie mit neuem Anlauf Die Aktie von Gamestop befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend und hat erst Anfang Mai das Jahrestief bei 78 Dollar bestätigt. Seitdem erholt sich der Titel erholt und ist dabei, die 200-Tagelinie (rot) bei 144 Dollar zu testen. Knapp darüber bei rund 153 Dollar verläuft auch die Abwärtstrendlinie. Der MACD (Momentum) erholt sich ebenfalls und stützt die Erholung. Enthaltene Werte: US0378331005,US36467W1099,US5949181045,US88160R1014,US30303M1027

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )