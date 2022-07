Uniper beantragt die Erhöhung der Gaspreise für Verbraucher und Unternehmen. Die Engpasspreise am Gasmarkt sollen damit auf die Verbraucher abgewälzt werden. Nach der Absage von Elon Musk bereitet Twitter eine Klage vor. Eine Strafzahlung in Höhe von 1 Mrd. US-Dollar steht im Raum. ElringKlinger muss sich den gestiegenen Marktzinsen beugen. Eine hohe Wertberichtigung im 2. Quartal wurde nötig.Asien startet die Woche mit hohen Verlusten. Bis auf den Nikkei 225 Index sinken alle Benchmarks in der Region und werden dabei von den chinesischen Indizes nach unten ...

