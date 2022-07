Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat am Freitag noch einmal einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Rund 1,3 Prozent legte er zu. Damit schloss der DAX nicht nur über der Marke von 13.000 Punkten. Auch die Wochenbilanz ist mit einem Plus von 1,5 Prozent positiv. Marktidee: Volkswagen Die Aktie von Volkswagen war in der vergangenen Woche auf ein Zwei-Jahres-Tief gefallen. An einer wichtigen Unterstützung kam es dann zu einem dynamischen Kursanstieg. Aus technischer Sicht bleibt der mittel- und langfristige Abwärtstrend intakt. Trotzdem könnte sich die Erholungsbewegung weiter ausdehnen. Ein Anstieg über den nächsten Widerstand würde weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf