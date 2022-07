Die Preise für Weizen sind nach Kriegsausbruch in der Ukraine sichtlich in die Höhe geschossen und haben sich zeitweise in den Bereich der Höchststände aus 2008 bei 1.349 US-Cents aufwärts begeben. In den folgenden Monaten wurde der Anstieg schließlich zur Unterseite auskonsolidiert, Anfang Juni wurde zudem noch eine SKS-Formation regelkonform aktiviert und brachte die Notierung wieder auf das Niveau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...