Jetzt kommt Nickel…: BHP's Wachstumsambitionen werden weitere Übernahmen nach sich ziehen! Jetzt kommt Nickel an die Reihe!

Der Einstieg in Unternehmen in frühen und mittleren Phasen bringt zwar etwas mehr Risiken mit sich, aber auch deutlich höhere mehr Chancen!

Der MEGA-Trend E-MOBILITÄT kennt kein Halten mehr!

NICKEL- und KOBALT-NACHFRAGE werden explodieren!

Auch BHP will in den Nickel Markt! Ist unser Nickel-Favorit DAS Übernahmeziel?

Sehr geehrte Leser_innen,

der erfolglose Versuch des BHP-Konzerns, im vergangenen Jahr ein junges kanadisches Nickelunternehmen zu übernehmen wird vermutlich nur "die Spitze des Eisbergs" gewesen sein. Vielmehr gehen wir davon aus, dass man weiterhin seine Fühler ausgestreckt lässt.

Und das macht durchaus Sinn, denn das weltgrößte Bergbauunternehmen sieht Nickel als einen von den drei "zukunftsträchtigsten Rohstoffen" an, neben Kupfer und Kali. Entsprechend hat der Weltkonzern ein Explorations- und Geschäftsentwicklungsteam in Kanada aufgebaut, das unter anderem nach Möglichkeiten in Ontarios vielversprechendem "Ring of Fire'-Region zu suchen.

Denn im Zuge der Umstellung auf saubere Energie wird die Welt in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich viermal so viel Nickel benötigen wie in den letzten 30 Jahren, sagte Ragnar Udd, BHP's President for Americas Minerals, jüngst in einem Interview.

Wenn in Nickel investieren, dann in Kanada!

Auch das hat laut BHP einen Grund, denn Kanada verfüge nicht nur über hervorragende Vorkommen, sondern auch über gut ausgebildetes Fachpersonal, eine Mining- und Investorenfreundliche Politik.

Nachdem Rückzug aus dem Bieterwettkampf mit dem australischen Milliardär Andrew Forrest um Noront Resources Ltd. will das Unternehmen nun verstärkt in Kanada nach interessanten Nickelvorkommen Ausschau halten, ist den Worten von Udd zu entnehmen, der sagte:

"Man sollte nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass das Gespräch mit Noront ein einmaliges Ereignis war", sagte er.

BHP habe einen ganzen Motor, der sich um das Wachstum innerhalb des Konzernes kümmere. Und dieser Motor identifiziere gerade die eigene Exploration, Frühphaseninvestitionen in junge und mittelgroße Bergbauunternehmen, sowie internes Wachstum und Übernahmen.

BHP hat beispielsweise gerade 100 Mio. CAD in Filo Mining Corp. investiert, ein kanadisches Unternehmen, das eine Kupferlagerstätte an der Grenze zwischen Chile und Argentinien erkundet.

Nach Kupfer jetzt also Nickel!

Das wiederum wundert uns nicht so besonders, wenn man bedenkt, dass Nickel ein wichtiger Bestandteil von Batterien für Elektrofahrzeuge ist. Auf die Frage, ob die angespannte Versorgungslage auf den Metallmärkten darauf hindeutet, dass ein größeres Geschäft bevorsteht, sagte er, BHP werde nach Werten suchen, wo auch immer diese zu finden seien.

"Wir werden diese verschiedenen Investitionen aktiv im Auge behalten und den Auslöser betätigen, wenn wir sehen, dass dort tatsächlich ein Wert vorhanden ist", sagte Udd.

Nickel in Kanada - da kommt man an Canada Nickel nicht vorbei!

Die Canada Nickel Company Inc. (WKN: A2P0XC) ist ein in Kanada ansässiger Nickelexplorer. Das Unternehmen erkundet sein "Crawford'-Projekt auf Nickelsulfid-Vermögenswerte, um später dann den Markt der Elektrofahrzeuge, der grünen Energie und den Edelstahl-Markt aus dem Bergbaulager "Timmins-Cochrane' im Norden von Ontario, Kanada mit seinem Rohstoff zu beliefern.

Aktuell besitzt das Unternehmen eine Optionsbeteiligung an etwa sechs weiteren Nickelzielen in der Nähe von seinem "Crawford'-Projekt, um nach Möglichkeit auch daraus kohlenstofffreie Nickel, Kobalt und Eisen abbauen zu können die sodann über die eigene NetZero Metals-Firma vertrieben werden. Und das Potenzial ist schier unglaublich, wie die letzten Unternehmensnachrichten wieder eindrucksvoll belegen!

Großartiger Nickelfund auf dem "Reid'-Grundstück und weitere Volltreffer!

Die Namen "Reid', "Deloro', "Reaume' und "Nesbitt' stehen für großartiges Nickelpotenzial in Ontario und sind nebenbei die heißesten Kandidaten, um die Erfolgsgeschichte von Canada Nickels Flaggschiffprojekt "Crawford' und dessen hochgradiges Potenzial in mehrere Richtungen fortzuschreiben und zu erweitern.

Dabei schneidet "Reid' sensationell ab! Bohrloch REI22-02 auf dem nur 16 km von "Crawford' entfernten Grundstück durchteufte über eine Kernlänge von 354 m eine reichhaltige Dunit-Schicht. Als Zugabe durchschnitt die Bohrung noch einen 84 m langen hochmineralisierten Abschnitt. Als bestes Ergebnis stachen 354 m mit 0,24 % Nickel inklusive 15 m mit 0,39 % Nickel und 6 m mit 0,57 % Nickel hervor!

Dessen Mineralisierung schließlich kann mit der vom höhergradigen Kern bei "Crawford' nicht nur locker mithalten, sondern vielmehr, und das ist die eigentliche Sensation, verfügt die neue auf "Reid' entdeckte Mineralisierung über eine größere Ausdehnung als die Hauptzone von Canada Nickels (WKN: A2P0XC) Flaggschiffgrundstücks "Crawford'!

Auch "Deloro' gewinnt an Dynamik

Auf vergleichbarer Erfolgsspur verliefen die Bohrungen auf dem "Deloro'-Grundstück, das ebenso unweit von "Crawford' liegt. Auch hier durchschnitten die Bohrungen mineralisierte Dunitsequenzen und förderten insgesamt die wertvolle Erkenntnis zutage, dass Proben aus bestimmten Bohrlöchern dieselbe Mineralisierung wie "Crawford' aufweisen.

Großartige Nickelfunde auch auf "Nesbitt'!

Mit dem Nickelgrundstück "Nesbitt', dass nur 9 km von "Crawford' entfernt liegt, folgt das nächste Canada-Nickel-Projekt mit gewaltigem Potenzial. Denn zusätzlich zu den bereits gemeldeten fantastischen Ergebnissen der Bohrlöcher NES21-01, NES21-02 und NES21-03, komplettierten die Bohrungen NES21-03 bis NES21-11 den illustren Reigen erstklassiger Resultate.

Zu nennen ist hier beispielsweise NES21-08, das auf einer Kernlänge von 336,5 m großartige 0,27 % Nickelzutage förderte, inklusive 0,33 % Nickel über 31 m.

Ebenso hervorzuheben ist das Bohrloch NES21-09, mit einer Kernlänge von 415,3 m mit 0,26 % Nickel! Als Zugabe "spendierte" es sogar noch hochgradige 0,31 % Nickel über 25,5 m.

Genauso aber trug auch Bohrloch NES21-06 zu der äußerst vielversprechenden Bohrproben-Sammlung und -auswertung von "Nesbitt' bei und lieferte erstklassige 0,17 % Nickel über 483,8 m.

"Reaume' liefert den Rest

Nicht einmal 20 km nordwestlich von "Crawford' befindet sich "Reaume'. Auch von dieser "Außenstelle" wird außergewöhnliches Potenzial gemeldet. Denn die drei Bohrlöcher REU22-01 bis 03 wollten ihren Kollegen auf den anderen vielversprechenden Canada-Nickel-Claims in Nichts nachstehen und durchschnitten allesamt Dunit/Peridotit.

Crawford kann sich nicht nur wiederholen, sondern sogar noch übertroffen werden!

Für Mark Selby, Vorsitzender und CEO von Canada Nickel, fügen sich die teils sensationellen Ergebnisse perfekt in die Marschroute seines Unternehmens ein:

"Die jetzt gewonnenen Erkenntnisse unterstreichen eindrucksvoll, wie groß das Potenzial allein schon auf dieser regionalen Ebene ist, auf Entdeckungen in der Größenordnung von "Crawford' zu stoßen. Allein schon die Ausdehnung der auf "Reid' entdeckten Mineralisierung, die ja jene von "Crawfords'-Hauptzone übertrifft, ist für uns größter Ansporn, noch fokussierter nach weiteren Zielen mit diesem oder gar noch höherem Potenzial zu suchen."

Mit der "Timmins'-Konsolidierung auf dem Königsweg

Mit der 100%-Beteiligung am Nickel-Grundstück "Bannockburn' begibt sich Canada Nickel auf die finale Etappe seines großartigen Konsolidierungskurses in der hochgradigen "Timmins'-Region im für herausragendes Nickelpotenzial bekannten Ontario.

Die mit Grid Metals Corp. getroffene Vereinbarung ist dabei aber nur ein Mosaiksteinchen dieser Mega-Erfolgsstory, die Canada Nickel jetzt noch größerer Aussicht auf sensationelle Funde mit hohen Gehalten bescheren könnte. Denn in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Ende 2021 erworbenen Grundstücken "Sothman', "Midlothian' und "Powell', befindet sich "Bannockburn' tatsächlich in hochgradiger Gesellschaft.

Denn historische Bohrungen von "Sothman' hatten unter anderem erstklassige 2,31 % Nickel und 0,19 % Kupfer über 3,20 m zutage gefördert, inklusive 1,58 % Nickel und 0,12 % Kupfer über 8,60 m.

"Midlothian' wiederum konnte bei ebensolchen historischen Bohrungen herausragende 0,24 % Nickel über eine Bohrkernlänge von 345 m bieten, einschließlich 0,30 % Nickel über 42 m.

"Bombastisch" gutes "Bannockburn' erfolgreich erprobt!

Etwa 100 km südlich von Timmins gelegen, verfügt das 2.700 Hektar große "Bannockburn'-Areal eine große ultramafische Zone, die sich 1,3 Kilometer entlang des Streichs und bis zu 700 m quer erstreckt. Viel interessanter ist jedoch, dass diese Zone B' über ähnliche Abschnitte wie Canada Nickel's Flaggschiff-Projekt "Crawford' verfügt - und damit gleichzeitig riesiges Potenzial in und unter sich trägt.

Beweise dafür, dass "Bannockburn' bombastisch gut ist, lieferte unter anderem der Vorbesitzer Grid Metals. Bereits 2021 glänzte da nämlich Bohrloch GBN21-03 mit fantastischen 0,28 % Nickel über 342 m.

Weiter zurückliegende Bohrungen ergaben erstklassige 0,33 % Nickel über 203 m und 0,46 % Nickel über 25 m. Zusätzliche bombastische Ergebnisse der Zone "B' finden sich in vorläufigen Mineralverarbeitungstests aus dem Jahr 2005, wo eine Probe einen Nickelgehalt von 0,33 % und eine Gewinnung von 52 % zu einem Nickelkonzentrat von 35 % ergab.

Doch wer "B' sagt, muss in Sachen hochgradige Ergebnisse auch "C', "D', und "F' sagen. Denn in genau diesen "Bannockburn'-Zonen lieferten frühere Bohrungen bis zu 5 % Nickel, in der Zone "C', respektive 0,85 % Nickel über 4,27 m in der Zone "D' und bis zu 4,54 % in der Zone "F'!

Weitere Akquisitionen verleihen zusätzlichen Auftrieb!

Im Einkaufskonsolidierungskorb von Canada Nickel befinden sich neben dem hochgradigen "Bannockburn' auch noch weitere, großes Potenzial versprechende Akquisitionen. Zu dem etwas mehr als 30 km östlich von "Crawford' liegenden "Newmarket', kommen weitere kleinere Grundstücke im nickelhaltigen "Timmins'-Gebiet hinzu. Im Zuge dieser Neuerwerbungen hat Canada Nickel insgesamt 17.000 Stammaktien emittiert und den Verkäufern der Grundstücke eine Nettoschmelzlizenzgebühr von 2 % eingeräumt, wobei Canada Nickel sich das Recht sichert, 50 % der Lizenzgebühr zurückzukaufen!

Genial komplementär und mit klarem Kurs auf Konsolidierung!

Für Mark Selby, Vorsitzender und CEO der Canada Nickel Company Inc. (WKN: A2P0XC), schließt sich mit den jüngsten strategischen Käufen der Kreis:

"Bannockburn ergänzt in hervorragender Weise unsere bereits Ende letzten Jahres erworbenen Timmins-Grundstücke "Sothman', "Midlothian' und "Powell'. Zudem verfügt "Bannockburn' über großartiges Potenzial, da die hochgradige Zone "B' bereits auf 600 ihrer insgesamt 1.300 m langen Streichlänge erfolgreich getestet wurde. Erfolgreich erprobt heißt in diesem Fall, dass mehrere Abschnitte einen erstklassigen Nickelgehalt von 0,3 % aufwiesen. Hinzu kommt die Bestätigung durch historische Mineralverarbeitungsarbeiten, dass in anderen "Bannockburn'-Zonen Heazlewoodit vorhanden ist. Das schließlich lässt auf eine Ähnlichkeit mit unserem Flaggschfiff-Projekt "Crawford' schließen, wo unsere vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie ja eine fantastische Jahresproduktion von 34 Kilotonnen Nickel über die 25-jährige Lebensdauer der Mine ergeben hat. Als krönenden Abschluss zu unserer jüngsten Konsolidierung lässt sich zudem sagen, dass "Bannockburn' die "Gabe" in sich trägt, 35 %iges Nickelkonzentrat zu erzeugen. Umso gespannter blicken wir also auf die ersten Probenergebnisse dieser neuen Grundstücke, welche wir im Laufe des Jahres veröffentlichen werden."

Und das Beste kommt, wie immer, zum Schluss!

Die a ktualisierte Mineralressourcen-Schätzung verdoppelt die "gemessenen und angezeigten'-Ressourcen von "Crawford'!

Unglaublich, in welchem Tempo dieses Unternehmen von einer guten Nachricht zur nächsten eilt! Erst vor wenigen Tagen präsentierte Canada Nickel eine Ressourcenschätzung (Link zur Pressemeldung), das einem quasi hören und sehen vergeht!

Nach gerade einmal 113 Bohrlöchern über 56.286 Bohrmetern verdoppelt das Unternehmen seine "gemessenen und angezeigten'-Ressourcen auf 1,4 Milliarden Tonnen mit 0,24 % Nickel! Doch damit noch nicht genug, so können nochmals 670 Millionen Tonnen aus der "abgeleiteten'-Ressourcenbasis mit durchschnittlich 0,23 % Nickel hinzuaddiert werden.

In Übereinstimmung mit den zuvor gemeldeten Ressourcen wurde für die Mineralressourcenschätzung ein Cutoff-Gehalt von 0,15 % Nickel verwendet.

Mit der gewaltigen Menge von 3,5 Millionen Tonnen Nickel in den "gemessenen und angezeigten'-Kategorien rangiert "Crawford' im Bereich der fünftgrößten Nickelsulfid-Ressource weltweit!

Nicht vergessen sollte man in diesem Zusammenhang nicht die "gemessenen und angezeigten' 93,9 Millionen Tonnen Eisen, die 8,5 Millionen Tonnen Chrom, die 183.000 Tonnen Kobalt sowie die 1,06 Millionen Unzen Palladium und Platin.

Im Detail betrachtet wurde die "gemessene und angezeigte'-Ressource aus der "East'-Zone um mehr als das 14-fache auf 701 Millionen Tonnen mit 0,23 % Nickel gesteigert. Die Ressource der "Main'-Zone stieg indes um 17 % auf 724 Millionen Tonnen mit 0,25 % Nickel!

Fazit: Einfach Wahnsinn!

Der anhaltende Explorationserfolg und die Verdopplung der "gemessenen und angezeigten'-Ressource, die vor allem auf die "East'-Zone zurückzuführen sind, ist ein weiterer extrem wichtiger Meilenstein in der nicht einmal dreijährigen Unternehmensgeschichte von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) und seinem "Crawford'-Projekt!

Wenn man bedenkt, dass man schon nach so kurzer Zeit auf der fünftgrößten Nickelsulfid-Ressource weltweit "sitzt", und sieht, welches neue Potenzial sich immer wieder auch an anderen Stellen auftut, sollte es uns nicht wundern, wenn Canada Nickel mittel- und langfristig einen der größten Nickelfunde der vergangenen Jahrzehnte macht!

Da dieses Nickel dann auch noch CO2-frei abgebaut werden kann ist nicht nur ein weiteres Highlight, sondern ein weiteres starkes Übernahmeargument. Und wer weiß, vielleicht sitzt z.B. BHP schon mit dem Finger am Abzug bereit. Aber auch Akkuhersteller könnten ihr Interesse bekunden.

Angesichts des zusätzlichen Potenzials aus einer Reihe von Bohrlöchern, deren Ergebnisse zum Zeitpunkt des Ressourcenstichtags noch ausstehen, gehen wir davon aus, dass die endgültige Ressource der Machbarkeitsstudie das obere Ende des Minenplans von 1,3 bis 1,8 Milliarden Tonnen unterstützen wird. Obendrein ist davon auszugehen, dass die Machbarkeitsstudie für "Crawford' wie geplant bis zum Jahresende abgeschlossen wird. Somit bleibt es also auch weiterhin an allen Fronten bei Canada Nickel (WKN: A2P0XC) sehr spannend!

Natürlich kann sich auch ein solches TOP-Unternehmen nicht vom Gesamtmarkt abkoppeln. Deshalb hat die Aktie in der jüngsten Vergangenheit auch viel an Wert abgeben müssen.

Quelle: Finanzen.net

Während der Nickelpreis noch mehr als 70 % über seinem Kurs von Mai 2020 liegt notiert die Aktie von Canada Nickel auf dem Niveau von Mai 2020! Das ist eindeutig zu günstig, für all die Metallwerte, die das Unternehmen schon jetzt nachweislich im Boden hat.

Zwei Jahre Fortschritte zum NULLTARIF!

So kann man wahrscheinlich am zutreffendsten den Kursverlauf von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) zusammenfassen.

Quelle: StockCharts und JS Research UG (08.07.2022)

Bis auf einen Börsenwert von unter 197 Mio. CAD (etwa 150 Mio. EUR) wurde der Unternehmenswert "zusammengestaucht". Wir vermuten, dass die schuldenfreie Canada Nickel (WKN: A2P0XC) noch über 30 Mio. CAD an Barreserven zur Verfügung hat. Selbst wenn es nur 20 Mio. CAD wären, bekommt man für schlappe 130 Mio. CAD ein Milliardenschweres Portfolio an Nickel, Kobalt, Eisen, Chrom, Palladium und Platin! Wir sagen: "So sehen Schnäppchen aus!"

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team

