News von Trading-Treff.de DAX mit negativem Wochenstart, 13000 bleibt Widerstandslevel zum Trading am 10.07.2022 mit diesem Tagesausblick. DAX scheitert nun an der 13000 Nachdem wir uns bereits am Mittwoch und Donnerstag von den neuen Jahrestiefs lösen konnte, startete auch der Freitag freundlich und hatte bis zum Mittag die 13.000 Punkte erreichen können. Damit stand der Index nicht nur wieder an der psychologisch wichtigen Marke, sondern schloss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...