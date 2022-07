Die Nordex-Aktie fällt heute um rund sieben Prozent in den Keller und kämpft damit wieder mit der Kursmarke von 8,00 Euro. Auf Jahressicht haben Nordex-Aktionäre rund 50% an Wert verloren. Das langfristige Bild: Nordex-Aktie: Lohnt sich ein Kauf? An der Börse legten Nordex-Aktien in den vergangenen zehn Jahren per saldo um +166,0% zu, was einer Performance von im Schnitt +10,3%...

