Die Aktie von Amazon hat in der vergangenen Woche ein Lebenszeichen von sich gegeben. Der Titel überwand zum ersten Mal seit zweieinhalb Monaten die bedeutende 50-Tage-Linie. Gleichzeitig kletterte Amazon über den im April begonnenen Abwärtstrend. Bleiben die Bullen am Drücker? Die Statistik macht Hoffnung.Amazon ist seit 1997 an der Börse. Seitdem hat die Aktie im zweiten Halbjahr im Durchschnitt in jedem Monat zugelegt.Im Juli gab es seit dem IPO im Schnitt ein Plus von 3,6 Prozent, im August ...

Den vollständigen Artikel lesen ...