Im insgesamt freundlichen Marktumfeld hat auch der Kryptomarkt in der Vorwoche einen Rebound-Versuch gestartet. Ohne positive Impulse von den Aktienmärkten ist dieser am Wochenende allerdings wieder im Sande verlaufen. Am Montagvormittag dominieren bei Bitcoin und Co nun wieder die roten Vorzeichen.Noch am Freitagmorgen war der Bitcoin drauf und dran, die beste Woche des bisherigen Jahres zu verbuchen. In den frühen Morgenstunden hatte er bei rund 22.315 Dollar den höchsten Stand seit Mitte Juni ...

