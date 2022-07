Unterföhring (ots) -Herausragend: Mit 8,6 Prozent Marktanteil stellt "Deutschlands größte Geheimnisse" am Sonntagabend bei Kabel Eins einen Quoten-Rekord auf (Z. 14-49 J.). "Abenteuer Leben am Sonntag" erzielt im Anschluss mit sensationellen 9,7 Prozent Marktanteil ebenfalls den besten Wert seiner Geschichte.Guter Auftakt am Vorabend: Die neue Doku-Reihe "Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen" startet mit 5,1 Prozent Marktanteil.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 11.07.2022 (vorläufig gewichtet: 10.07.2022)Pressekontakt:Dagmar BrandauCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 2185email: Dagmar.Brandau@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5269632