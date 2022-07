Es geht wieder los. Ab dieser Woche beginnt die Quartalszahlen-Saison an der Börse. Die Unternehmen melden ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2022. Experten befürchten ein schlechtes Abschneiden der Unternehmen. Was jetzt auf die Anleger und die Börse zukommt. Von Marian Kopocz. "In den kommenden beiden Wochen werden alle damit beginnen, ihre Prognosen zu senken", zitiert die Nachrichtenagentur Reuters Dan Genter, Chef des Vermögensverwalters ...

