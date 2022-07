Der neue AIF von IMMAC investiert in ein Hotel der Marke Holiday Inn Express und bietet Anlegern prognostizierte Gesamtrückflüsse in Höhe von 178 Prozent mit monatlichen Ausschüttungen. Diese und weitere News im Sachwert-Ticker.Platzierungsstart IMMAC DFV Hotel KaiserslauternMit einem neuen Publikums-AIF bietet IMMAC über ihre Tochterfirma, die DFV Deutsche Fondsvermögen AG, Anlegern eine Investition in ein neu erbautes Hotel in Kaiserslautern. Die Immobilie wurde 2019 fertiggestellt und verfügt über insgesamt fünf Geschosse und einen L-förmigen Grundriss. Bis 2041 ist das Hotel unkündbar an die tristar GmbH vermietet, eine Franchisenehmerin internationaler Hotelmarken in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vermarktet wird der Hotel-Neubau unter der international bekannten Marke Holiday Inn Express. Bereits 2019 hat DVF die Immobilie erworben, diese aber - aus Pandemiegründen - bis zum Vertriebsstart des AIF in eigenen Büchern gehalten.

Den vollständigen Artikel lesen ...