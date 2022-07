Im schwachen Marktumfeld büßen am Montag auch die Papiere von Siemens und Siemens Energy wieder an Boden ein. Belastend wirkt dabei vor allem eine neue Branchenstudie von Bernstein Research. Wegen der zunehmenden Gefahr einer einbrechenden Konjunktur wurden die Kursziele für die beiden Aktien deutlich nach unten geschraubt.Analyst Nicholas Green nahm die Rezessionsangst nun in seine Bewertungsmodelle auf und passte deshalb bei zahlreichen europäischen Investitionsgüterkonzernen seine Ziele an. Damit ...

