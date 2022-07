Berlin (ots) -Die HypZert Fachgruppe Wohnen (https://www.hypzert.de/de/mitgliederbereich/fachgruppen/wohnen) präsentierte zur HypZert Jahrestagung 2022 in Berlin ihr Debüt: "Bewertung von Wohnimmobilien".Die Assetklasse Wohnen ist von allen Immobilienklassen quantitativ die größte in Deutschland. Der Wohnungsmarkt in Deutschland kennt seit dem Jahr 2010 nur noch einen Weg: nach oben. Aufgrund der stark angestiegenen Preise für Wohnimmobilien sowie der ebenfalls deutlich angestiegenen Wohnungsmieten in den letzten Jahren, ist Wohnen zu einem der drängendsten Themen für Politik und Gesellschaft in Deutschland geworden.In der Studie dreht es sich aber nicht um die Entwicklung des Wohnimmobilienmarkts an sich. In diesem Grundlagen- und Nachschlagewerk für Immobiliengutachter/innen und Sachverständige für die Bewertung werden Flächendefinitionen, Bewirtschaftungs- oder Sanierungskosten detailliert erläutert. Ebenso wird auf die Standards für eine fundierte Wohnungsmarktanalyse, Lagebeurteilung und die Risikoeinschätzung von Wohnimmobilien eingegangen. In der neuesten HypZert Studie geht es aber insbesondere auch um spezielle Wohnformen wie den sozialen Wohnungsbau, Mikro- und Studentenapartments, Ferienimmobilien oder barrierearmes/-freies Wohnen. Die Fachgruppe äußert sich außerdem zu den Auswirkungen von ESG-Anforderungen oder zur Situation rund um die Covid 19-Pandemie."Ziel dieser Studie ist es", so Tanja Reiß, Geschäftsführerin der HypZert GmbH, "offene Fragen zu beantworten sowie Denkanstöße für die Bewertung von Wohnimmobilien verschiedener Art mitzugeben. Darüber hinaus geben Datenblätter und Checklisten sachbezogene Hilfestellungen für konkrete Bewertungsaufgaben in der Praxis."Die aktuelle, umfangreiche Studie kann im HypZert Shop (https://www.hypzert.de/de/hypzert-shop) unter www.hypzert.de bestellt werden.Über die HypZertDie HypZert GmbH ist die führende Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachter/innen. Sie ist eine Gesellschaft der Spitzenverbände der deutschen Finanzwirtschaft und zertifiziert seit 1996 Immobiliengutachter/innen nach Kriterien der ISO/IEC 17024.Das Fachwissen von Gutachter/innen für Spezialthemen bündelt HypZert in elf Fachgruppen. Die Fachgruppe Wohnen wurde 2020 gegründet und beschäftigt sich mit Fragestellungen rund um die Bewertung von Wohnimmobilien, insbesondere auch von speziellen Wohnformen.Pressekontakt:Tanja ReißHypZert GmbHT +49 30 206 229 0E reiss@hypzert.deOriginal-Content von: HypZert GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55116/5269794