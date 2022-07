Dufry sorgt zum Wochenauftakt für Schlagzeilen. Der Schweizer Dutyfree-Weltmarktführer übernimmt den italienischen Autobahnraststätten-Betreiber Autogrill. Mit diesem Zukauf will Dufry sein Restaurant-Geschäft verstärken. Zugleich soll dadurch einer der weltgrößten Unternehmen im Bereich "Travel Retail" entstehen.Bei dem Deal will der Autogrill-Mehrheitsaktionär Edizione seinen gesamten Anteil in Höhe von 50,3 Prozent an der schweizerischen Dufry verkaufen, wie beide Unternehmen in der Nacht zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...