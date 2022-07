Köln (ots) -Der WDR wird die Zusammenarbeit mit Riccardo Simonetti weiter intensivieren und im Herbst 2022 eine fünfteilige Personalityshow mit dem Entertainer für die ARD (ARD Mediathek, Das Erste und WDR Fernsehen) produzieren. Auch zwei weitere Folgen des Timetainformats 'Legendär' werden noch in diesem Jahr im WDR Fernsehen zu sehen sein. Neben seiner eigenen Show arbeitet Simonetti auch mit dem WDR-Kinderprogramm zusammen und setzt mit der Redaktion der 'Sendung mit der Maus' eine Lachgeschichte für 2023 um.Riccardo Simonetti: 'Ich bin dem WDR sehr dankbar, dass er mir die Möglichkeit gibt, den Zusehenden mehr von mir und meiner eigenen Persönlichkeit zu zeigen. Dass ich einen Raum bekomme für die Themen, für die ich selbst brenne und die Personen, deren Geschichten ich spannend und bereichernd finde. Eine solche Show ist eine tolle Möglichkeit, aber auch eine große Verantwortung, der ich so gut ich kann nachkommen will. Ich möchte einen Mehrwert schaffen, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein bisschen Glamour einhauchen und vor allem einfach Spaß haben!'Karin Kuhn, Leiterin des Programmbereichs Unterhaltung, Familie und Kinder: 'Wir freuen uns sehr auf Riccardo Simonetti und seine neue Show. Er ist ein Entertainer mit viel Herz und Humor. Riccardo verbindet die Generationen und schafft mit seiner sympathischen Art, dass Menschen neue Blickwinkel einnehmen. Der WDR ist stolz, nach 'Legendär' nun ein weiteres Format mit Riccardo Simonetti zu entwickeln.'Riccardo Simonettis neue Show wird von Seapoint im Auftrag des WDR produziert. Die nächste Folge 'Legendär - Unsere Helden der 70er. Eine Zeitreise mit Riccardo Simonetti' wird am 27. August 2022 um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen und in der Mediathek zu sehen sein. Eine weitere Zeitreise zu legendären 'Queens of Pop' ist noch in Produktion. Verantwortliche Redakteurin ist Annabell Meyer-Neuhof.Fotos finden Sie unter ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5269829