"Sichere Corona-Impfstoffe für die Menschen in Europa": Auf dieser Seite im Internet feiert die EU-Kommissionen ihre Bemühungen im Kampf gegen die Pandemie. Die derzeit zugelassenen Impfstoffe sind aufgelistet. Alle? Nein, der von Valneva (WKN: A0MVJZ) nicht! Hier heißt es noch "in der Entwicklung", obwohl das Vakzin seit dem 24. Juni als einziges eine Standardzulassung bekommen hat. Was hat das zu bedeuten? Valneva ist ein französisches Biotechunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...