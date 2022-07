Zürich (www.anleihencheck.de) - Rekordhohe Preisrückgänge bei Unternehmensanleihen, hauptsächlich als Folge der Zinsentwicklung, prägten das erste Halbjahr 2022, so Maria Stäheli, Senior Portfolio Managerin bei Fisch Asset Management.Damit hätten sich beispielsweise die Renditen von Unternehmensanleihen in Euro mit Investment Grade (IG) Rating in den vergangenen zwölf Monaten von 0,3% auf 3,2% verzehnfacht. Im gleichen Zeitraum seien die Renditen im Euro-denominierten High-Yield-Segment von 2,4% auf 7,2% gestiegen. Derartige Werte würden normalerweise nur hochverzinsliche Corporates aus Schwellenländern bieten, die aktuell mit einer EUR-hedged Rendite von 7,6% notieren würden. Während die Drawdowns in sämtlichen Corporate-Segmenten extreme Ausmaße angenommen hätten, würden diejenigen im IG-Bereich selbst die Verluste während der Finanzkrise wie auch während der Covid-19-Pandemie in den Schatten stellen. ...

