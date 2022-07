Der Tech-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter nicht mehr kaufen. Obwohl dieser den Deal nun vor Gericht durchboxen will, reagierten die Twitter-Aktionäre enttäuscht auf die Nachricht: Zum Wochenauftakt geht es für die Twitter-Aktie hierzulande deutlich bergab. Damit zeichnet sich auch ein schwacher Start für den US-Handel am Nachmittag ab.Musks Anwälte begründeten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...