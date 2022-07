Mainz (ots) -Die 70er-Jahre sind geprägt von Auf- und Umbrüchen: vom Hippie-Style und Discofieber, von Frauenpower und Protesten, aber auch von Krisen und dem Terror der RAF. In der vierteiligen Dokumentation "Die 70er - Jahrzehnt der Gegensätze" am Sonntag, 17. Juli 2022, ab 20.15 Uhr in ZDFinfo, blicken Prominente, Zeitzeugen und Journalisten auf die 70er-Jahre und geben ihre Erlebnisse und Einschätzungen wieder. Mit dabei sind die Musiker Peter Maffay und Toni Krahl, die Schauspielerinnen Uschi Glas und Cosma Shiva Hagen, Sportkommentator Marcel Reif, Moderatorin Aminata Belli, ZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey, Journalist und Autor Hajo Schumacher. Die vier Filme von Kathrin Schwiering sind bereits in der ZDFmediathek verfügbar.Die erste Folge "1970-1971 - Hippie-Style und Hitparade" (20.15 Uhr) erzählt von Bundeskanzler Willy Brandt, der auf Entspannung und Annäherung im Kalten Krieg setzt, von Led Zeppelin und Roy Black, von der Gründung der Roten Armee Fraktion und vom Sturz Walter Ulbrichts durch Erich Honecker.Um 21.00 Uhr geht es weiter mit "1972-1973 - Fahrverbot und Frauenpower". Themen sind auch die Olympischen Spiele 1972 in München, der dortige Terroranschlag, die Prilblume, die kostenlose Pille in der DDR und die Ölkrise."1974-1976 - Weltmeister und Discofieber", um 21.45 Uhr, heißt die dritte Folge. Sie erinnert neben der Fußballweltmeisterschaft auch an den Fall des DDR-Spions Günter Guillaume, der zum Rücktritt Willy Brands führte. Themen sind auch die Ausbürgerung von Wolf Biermann und die Erfolge und zum Teil musikalischen Pionierleistungen von Udo Lindenberg, Kraftwerk, Nina Hagen und Donna Summer.Um 22.30 Uhr geht es dann in "1977-1979 - Deutscher Herbst und kalter Winter" unter anderem um die Terrorwelle der RAF, die 1977 ihren Höhepunkt erreichte. Ein Jahr später sorgte ein Katastroph enwinter für eisige Kälte. Die Discowelle ist mit dem Film "Saturday Night Fever" auf ihrem Höhepunkt und DDR-Bürger Sigmund Jähn fliegt als erster Deutscher ins Weltall.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70 - 16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/die70er"Die 70er - Jahrzehnt der Gegensätze": https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/die-70er-jahrzehnt-der-gegensaetze-100.html (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/die-70er-jahrzehnt-der-gegensaetze-100.html)ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-dokuPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5269986