Zibo, China (ots/PRNewswire) -Ausgerichtet an dem Ziel, eine bessere Zukunft für die Fertiggerichtbranche zu schaffen und gleichzeitig den einmaligen Geschmack der Küche von Zibo zu genießen wurde vor kurzem die China (Shandong) Pre-prepared Food Industry Development Conference 2022 vom Handelsministerium der Provinz Shandong, der Volksregierung von Shandong und der China Pre-prepared Food Industry Alliance in der Provinz Zibo abgehalten. Über 300 Experten, Wissenschaftler und führende Persönlichkeiten aus der Fertiggerichtbranche trafen sich, um Ideen für die Produktentwicklung zu diskutieren und den Austausch und die Zusammenarbeit in der Branche zu fördern, wie das Informationsbüro der Volksregierung von Zibo bekanntgibt."Fertiggerichte bringen das Feld auf den Esstisch und schaffen eine Wertsteigerungskette, die primäre, sekundäre und tertiäre Industrieebenen integriert und einen Markt, der jährlich Billionen Yuan groß ist, anspricht", sagte Jiang Dunato, Sekretär des CPC Zibo Municipal Committee in seiner Rede während der Konferenz. Er stellte heraus, dass Zibo seine Transformation in einen der größten Produktionsstandorte für Fertiggerichte in Nordchina beschleunigen und die einmalig schmeckende Küche von Zibo mit Zibo Flavor, einer Top-Marke in Zibos Fertiggerichtbranche, in die Welt bringen will. Er betonte, dass in diesem Cluster innerhalb von 5 Jahren 100 Mrd. Dollar umgesetzt werden sollen. Um diese Ziele zu erreichen, wird Zibo die Bildung von Industrie-Clustern, die Zentralisierung von Unternehmen, die Integration von Richtlinien und die Aggregation von Ressourcen beschleunigen und fördern.Der Bericht über die qualitative Entwicklung der Fertiggerichtbranche in Zibo und die Neuigkeiten über Zibos neuen Entwicklungsfonds für Innovationen in der Fertiggerichtbranche in Höhe von zwei Milliarden Yuan wurden beide auf der Konferenz veröffentlicht. Zudem wurden die Park Federation of China Pre-prepared Food Industry Alliance und die Northern China Pre-prepared Food Industry Demonstration Base offiziell gegründet. Projekte wie der Northern China Health Food Industrial Park in der wirtschaftlichen Entwicklungszone von Zibo und der Qilu Pre-prepared Food Science and Technology Industrial Park Phase I in der High-Tech-Zone von Zibo wurden online gegründet. Zudem verabschiedeten und unterschrieben Vertreter die Erklärung von Zibo zur hochklassigen Entwicklung der (nord-)chinesischen Fertiggerichtbranche.Links für Bildanhänge:Link:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=425006Bildunterschrift: Der Schauplatz der KonferenzLink:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=425010Bildunterschrift: Ein Vertreter gibt einen Überblick über Projekte mit FertiggerichtenLink:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=425011Bildunterschrift: Teilnehmer kosten FertiggerichteFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1855728/1_Conference.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1855727/2_Conference.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1855729/3_Conference_attendees.jpg