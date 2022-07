Die Aktien von BP, Shell und anderen Energieriesen starten mit Verlusten in die neue Handelswoche. kein Wunder, denn auch die Ölpreise sind am Montag deutlich gefallen. Bis zum Mittag weiteten sie die Kursverluste aus dem frühen Handel aus. Brent kostete zuletzt 105,07 US-Dollar und damit 1,95 Dollar weniger als am Freitag. WTI fiel um 2,24 Dollar auf 102,55 Dollar.Marktbeobachter verwiesen auf Corona-Infektionen in wichtigen chinesischen Metropolen wie Shanghai. Diese seien am Wochenende wieder ...

