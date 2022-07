Wie sollten sich Anlegerinnen und Anleger für das zweite Halbjahr aufstellen, wie werden sich die Kapitalmärkte entwickeln und welche Rolle spielen Ukraine-Krieg, Inflation und Corona. Diese und weitere Fragen stellt Martin Kerscher in diesem Video Robert Halver, dem Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Die Stimmung am Aktienmarkt sei auf "Friedhofs-Niveau", so Robert Halver, dementsprechend auch die Bewertungen am Aktienmarkt auf einem "scharfem Rezessions-Level". Privat-Anleger sollten daher überlegen, langsam wieder einzusteigen und Aktien hinzufügen. Besonders im Technologie-Sektor erwartet Halver bald Aufwind. Sicherlich werde die Inflation weiter ein Thema bleiben, allerdings nicht mehr auf diesem hohen Niveau. Ebenso sollten sich die Zins-Ängste allmählich abschwächen. Belastend werde zudem die Energiekrise bleiben. Nichtsdestotrotz: Zinssparen ist für Halver keine attraktive Alternative, vielmehr gelte es jetzt, neue Positionen einzugehen. Alles weitere im Video!