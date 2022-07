München (ots) -Prime Day ist zurück und bietet Prime-Mitgliedern weltweit exklusive Angebote - mehr als zu jedem Prime Day zuvor. Das 48-stündige Event startet am 12. Juli um Mitternacht und bietet bis einschließlich 13. Juli hohe Rabatten auf Produkte aus allen Kategorien von Top-Marken und kleinen Unternehmen, darunter Elektronik, Spielzeug, Beauty, Fashion und Haushalt.Neue Angebote aus allen Kategorien werden im Laufe des Prime Day freigeschaltet, darunter Produkte von kleinen und mittleren Unternehmen sowie Marken, die mit Amazons "Climate Pledge Friendly"-Siegel gekennzeichnet sind. Mitglieder können Angebote mit attraktiven Rabatten auf Amazon Devices, Elektronik und Unterhaltung sowie Beauty, Fashion und Haushalt erwarten.Vorschau auf die Prime Day Angebote:- Amazon Devices: Bereits ab heute sind viele Amazon Devices zu besonders attraktiven Preisen erhältlich. Die Angebote für Produkte wie Echo Show 8 (2. Generation), Echo Show 10, Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K Max, Kindle Paperwhite oder Fire HD 10 starten im Laufe des Tages.- Amazon Fashion: Kund:innen können Style-Edits von ihren Lieblings-Influencer:innen, sowie Produkte von Marken wie Hugo Boss, Wrangler, G-Star, Puma, Lee, Vans, Swarovski, Iris & Lilly, Amazon Essentials und The Drop einkaufen und dabei kräftig sparen.- Kleine und mittlere Unternehmen: Kund:innen können sich auf Angebote wie die Duschbutter von Pony Hütchen freuen. Weitere Informationen und kuratierte Sammlungen gibt es unter www.amazon.de/kleineunternehmen.Einkaufsmöglichkeiten zum Prime DayPrime Day macht Shopping noch einfacher und bietet Mitgliedern verschiedene Möglichkeiten, Angebote zu entdecken, Zahlungen abzuwickeln und Geschenkkarten zu verschenken und einzulösen. Kund:innen, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter www.amazon.de/primeday abonnieren oder 30 Tage lang gratis nutzen.- Finanzierung mit Barclaycard: Prime-Mitglieder profitieren beim Kauf von Produkten am Prime Day von einer Null-Prozent-Finanzierung mit Laufzeiten von 3 bis 24 Monaten. Alle Infos unter www.amazon.de/finanzierung/dp/B08C81BZBH- Amazon Coupons: Eine weitere Einkaufsmöglichkeit bieten die Amazon Coupons. Kund:innen finden hier zusätzliche Angebote auf Artikel des täglichen Bedarfs, Elektronik, Fashion und mehr. Die Coupons können ganz einfach aktiviert werden und der Rabatt wird an der Kasse abgezogen. Die beliebtesten Coupons gibt es unter www.amazon.de/coupons- Climate Pledge Friendly: Im Rahmen von Amazons "Climate Pledge Friendly"-Programm können Kund:innen nachhaltigere Produkte entdecken und einkaufen. Weitere Informationen gibt es unter www.amazon.de/climatepledgefriendly- Personalisierte Empfehlungen: Prime-Mitglieder können Benachrichtigungen abonnieren, die sich an ihren letzten Amazon Suchen und zuletzt angesehenen Produkten orientieren. Dafür können sie die Prime Day Seite in der Amazon App für iOS und Android (https://www.amazon.de/b?ie=UTF8&node=4951330031) besuchen. Sobald der Prime Day gestartet ist, erhalten sie Push-Benachrichtigungen zu den verfügbaren Angeboten auf ihr Smartphone oder Tablet.- Einkaufen und doppelt Gutes tun: Bei AmazonSmile (https://smile.amazon.de/) ist das gewohnte Amazon Angebot für Kund:innen verfügbar - mit dem Vorteil, dass ein Teil vom Verkaufserlös ohne Extrakosten an eine gemeinnützige Organisation ihrer Wahl ausgezahlt wird. Zum Prime Day verdoppelt Amazon den Betrag auf 1% der Einkaufssumme. Nach der Auswahl einer Organisation kann AmazonSmile auch ganz einfach in der aktuellen Version der Amazon App für Smartphones verwendet werden. Dazu können Kund:innen die Funktion im Menüpunkt "Programme und Funktionen" aktivieren, und so mit jedem qualifizierten Einkauf über die App automatisch die ausgewählte Organisation unterstützen.Pressekontakt:Zucker. Kommunikation GmbHTorstraße 107, 10119 BerlinFon +49 (30) 247 587 - 0amazon@zucker.berlinwww.zucker.berlinOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5270138