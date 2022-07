FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sixt von 170 auf 150 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zwar habe er seine Gewinnerwartungen für 2022 angehoben, die für 2023 wegen der Konjunkturperspektiven aber deutlicher gesenkt, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings dürften Kapazitäts- und Preisdisziplin der Autovermieter wegen des veränderten Wettbewerbsumfeldes besser sein als während vergangener Krisen./mis/gl



ISIN: DE0007231326

