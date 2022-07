Der Bitcoin arbeitet seit fast einem Monat an einer Stabilisierung im Bereich von 20.000 Dollar. Viele Marktteilnehmer fragen sich nun: Ist das die langersehnte Bodenbildung und der Grundstein für eine kräftige Gegenbewegung? Oder geht es mit dem Kurs erst noch weiter begab? Die Mehrheit der Investoren hält aktuell Letzteres für wahrscheinlicher.An der Wall Street sind die Bitcoin-Bären derzeit in der Überzahl. Bei der aktuellsten MLIV Pulse Umfrage von Bloomberg wurden 950 Investoren gefragt, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...