Die McAfee Corp., der weltweit führende Anbieter von Online-Schutz, kündigte heute eine mehrjährige Partnerschaft mit Telstra an, dem führenden australischen Telekommunikations- und Technologieunternehmen. Die Zusammenarbeit soll umfassenden Schutz zur Sicherung der Daten und Identität von Verbrauchern bei Aktivitäten, in Geräten und an Standorten bereitstellen. Die Partnerschaft gewährt neuen und bestehenden Telstra-Kunden problemlosen Zugang zu den führenden Sicherheitslösungen von McAfee, um über die integrierte Suite von Dienstleistungen, darunter Antivirus, elterliche Kontrolle, Identitätsschutz, Sichere VPN und mehr, holistische Sicherheit und umfassenden Datenschutz bereitzustellen und mehrere Geräte, wie Handys, PCs und Laptops, zu schützen und abzusichern.

"Eine von McAfee unlängst durchgeführte Studie ergab, dass 27 Prozent der befragten Verbraucher in Australien Versuche von Kontendiebstahl und 23 Prozent Informationslecks bei Finanzkonten erlebt hatten", so Pedro Gutierrez, Senior Vice President of Global Sales and Operations bei McAfee. "Angesichts der beschleunigten Zunahme des Internetlebens freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit Telstra, das mit dieser Zusammenarbeit ein Engagement für Innovation und für seine Kunden verdeutlicht, indem in neue Infrastruktur und Technologien investiert wird, die die Mobilfunk- und Breitbandabonnenten absichern."

Die integrierte Kundensicherheitsplattform von McAfee bietet ein breites Sortiment an mobilen Sicherheitslösungen zum Schutz der Privatsphäre und Identität von Kunden, während gleichzeitig Virus-, Malware-, Spyware- und Ransomware-Attacken abgewehrt werden. Mit dieser Partnerschaft können die Kunden von Telstra diese Fähigkeiten in Anspruch nehmen und sich dazu gegen weitere Bedrohungen wie etwa potenzielle Hacks, Identitätsdiebstahl und breitere Lücken in der Online- und Mobilfunksicherheit schützen, um ihr Internetleben in Ruhe zu genießen.

"In der heutigen zunehmend vernetzten Welt nimmt das Risiko von Cyberbedrohungen ständig zu. Um diesen Gefahren entgegenzuwirken, will Telstra seinen Kunden die notwendigen Sicherheitsfunktionen bereitstellen, um sich im Internet schützen zu können", so Matthew O'Brien, Cyber Security Executive and Group Owner bei Telstra. "Diese Partnerschaft mit McAfee fördert unsere Mission, eine in jeder Hinsicht sichere vernetzte Zukunft aufzubauen, wo sich alle Menschen entfalten können. Außerdem ergänzt sie die T25-Ambition von Telstra für den Ausbau unseres Netzwerkvorsprungs durch bessere Wertschöpfung für unsere Kunden."

Um die Gerätsicherheit zu aktivieren, brauchen die Kunden von Telstra lediglich in den Laden, ins Internet oder in ihre MyTelstra-App zu gehen. Die vollständige Suite der unterstützten McAfee-Funktionen umfasst Antivirus/Systemprüfung, sicheres Browsen, Protection Center, Identitätsschutz, Passwort-Manager, elterliche Kontrollen, Protection Score und sichere VPN. Alle berechtigten Kunden von Telstra können die Gerätsicherheit (Device Security) drei Monate lang auf Telstra ausprobieren und danach automatisch zum Abonnementspreis von $10/Monat erhalten.

