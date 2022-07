Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Deutsche Rohstoff Konzern (ISIN DE000A0XYG76/ WKN A0XYG7) hat nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr 2022 einen Konzernüberschuss in Höhe von 32,5 Mio. EUR (Vorjahr 17,5 Mio. EUR) erzielt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...