Los Angeles (www.fondscheck.de) - In Europa wurde der sich abzeichnende Aufschwung durch den Konflikt in der Ukraine gestoppt, der die Inflation anheizt, so die Experten der Capital Group.In China werde das Wachstum durch das Wiederaufleben von Corona und die Abschottungspolitik untergraben. In den USA würden die angespannten Arbeitsmärkte den zunehmenden Lohndruck verstärken, die Inflation schieße in die Höhe, und die US-Notenbank Federal Reserve straffe ihre Politik. In einem solchen Umfeld sei es für Anleger wichtiger denn je, über ein ausgewogenes "Allwetter"-Portfolio zu verfügen. Dieser Ansicht ist Matthias Mohr, Managing Director für Financial Intermediaries Germany & Austria bei Capital Group: "Ein diversifiziertes Portfolio mit einem stabilen Fundament kann Anlegern helfen, einige der größten Risiken, denen wir uns heute gegenübersehen, abzufedern und langfristig Gewinne zu erzielen." ...

