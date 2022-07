SMA Solar mit Sitz in Kassel gehört in diesem Jahr zu den Outperformern am deutschen Aktienmarkt, mit +13 Prozent hat man deutlich das übertroffen, was der Markt in Form von DAX, S&P oder Nasdaq als Vorgaben geliefert haben, nämlich rote Vorzeichen. Doch wie geht es im zweiten Halbjahr weiter? Von Johann Werther. Ein Blick auf die Zahlen Mit Blick auf die historischen Ergebnisse der SMA Solar sieht man unstete Umsätze, bis in die Negativität einbrechenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...