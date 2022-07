Das sind die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 12. Juli 2022 TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen 10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung 10:00 DEU: Mündliche Verhandlung zu Musterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz Group 12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen 17:45 DEU: Flatexdegiro, Q2-Zahlen (vorläufig) AUS: Telekom Austria, Q2-Zahlen Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland ...

