Mainz (ots) -Luca Arenz ist Dozent für Bauphysik, Fachplaner und Geschäftsinhaber des Ingenieurbüros ARCenergie GmbH in Mainz. Gemeinsam mit seinem Team aus Spezialisten bietet er Bauträgern und Privatpersonen zertifizierte Energieberatung sowie Brandschutz, Schallschutz und Wärmeschutz aus einer Hand an. Ziel der Experten ist es, bei gleichzeitiger Maximierung der Fördermittel die Baukosten ihrer Kunden zu minimieren. Dabei will das innovative Unternehmen auch weiterhin wachsen und neue Kollegen und Kolleginnen dürfen sich über viele Vorteile freuen.In vielen durchschnittlichen Altbauhäusern und -wohnungen ist es um den Wärmeschutz, Brandschutz und Schallschutz nicht besonders gut bestellt. Gerade im Sommer schlägt sich die Hitze in vielen Wohnungen und Häusern nieder - und wenn es nicht gerade die Hitze im Sommer ist, dann ist es vielleicht die Gitarrenstunde des Nachbarkindes, die Bewohnern zusetzt. Dabei scheint das noch das geringere Problem zu sein: Der unzureichende Brandschutz ist bei vielen Durchschnitts- und Altbauten ein nicht zu vernachlässigendes Problem, da sie im Ernstfall besonders anfällig sind. Doch ein fehlender oder nicht ausreichender Gebäudeschutz wirkt sich nicht nur nachteilig auf die Bewohner und die Umwelt aus, sondern auch auf den Geldbeutel der Bauverantwortlichen. Nicht zuletzt gibt es hier auch viele gesetzliche Vorgaben zu beachten, die lieber von einem Profi unter die Lupe genommen werden sollten. Luca Arenz von der ARCenergie GmbH ist so ein Profi. Er kennt die rechtlichen Regelungen eines Bauprojekts und bildet sich und seine inzwischen 30 Mitarbeiter ständig weiter. Um hohe Unkosten und Nerven zu sparen, empfiehlt der Experte, gerade bei Sanierungen oder neuen Bauprojekten frühzeitig in eine gute Planung und Beratung zu investieren.Das Ingenieurbüro für Bauphysik kümmert sich bei den Bauprojekten ihrer Kunden um die Schallschutz-, Wärmeschutz- und Brandschutzplanung. Dabei legen die Profis großen Wert auf Effizienz: In ihrer Zusammenarbeit mit Kunden steht für sie an oberster Stelle, das Objekt unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben ideal zu planen, Flächen optimal zu nutzen und dabei alle Fördermittel in Anspruch zu nehmen, um letztendlich die Baukosten ihrer Kunden zu minimieren. Durch eine präzise Planung und Beratung sorgt das Team der ARCenergie GmbH dafür, dass ihre Kunden mehr Geld bei Bauprojekten einsparen, als sie für den Service ausgeben. Das Unternehmen ist gerade auf Expansionskurs und bietet derzeit attraktive Positionen in der Begleitung und Bearbeitung ihrer Projekte sowie in der Mediengestaltung an.Das zeichnet die ARCenergie GmbH als TOP-Arbeitgeber in der Branche ausDas Team der ARCenergie GmbH besteht aus Ingenieuren verschiedenster Fachrichtungen, Architekten, Physikern, Vermessern, aber ebenso Handwerkern wie Dachdeckern, Zimmerleuten, Maurern und Zeichnern. Damit bietet das Ingenieurbüro aus Mainz seinen Kunden einen exzellenten Service aus einer Hand. Im Jahr betreut das Unternehmen rund 300 Kunden, zu denen sowohl Industrie- und Handelsunternehmen als auch Privatpersonen gehören, die sich ihren Traum vom eigenen Haus erfüllen wollen. Das Team arbeitet deutschlandweit und profitiert dabei von digitalisierten Prozessen, die ihnen Homeoffice-Möglichkeiten bieten.Dem Geschäftsführer Luca Arenz ist eine gesunde Unternehmenskultur besonders wichtig. Deshalb hat er für seine Mitarbeiter das Fairfamily-Konzept eingeführt, wodurch sie neben einer ausgezeichneten Vergütung auch von zahlreichen Benefits profitieren. Hier ist nicht etwa nur von einer großen kostenlosen Getränkeauswahl die Rede, sondern auch von E-Bikes und Firmenwagen. Zudem haben die Mitarbeiter der ARCenergie GmbH die Chance, in flachen Hierarchien zu wachsen und auch in direktem Kontakt mit Kunden zu zeigen, was sie können. Dank flexibler remote Möglichkeiten können sie dabei ihr privates Leben frei und ortsunabhängig gestalten. Auch über Initiativbewerbungen für Stellen, die möglicherweise noch nicht aktiv ausgeschrieben sind, freut sich das Unternehmen.Gemeinsam mit der ARCenergie GmbH Lösungen entwickeln und wachsenDer Alltag bei der ARCenergie GmbH ist für Luca Arenz und seine Mitarbeiter niemals langweilig: Spannende Bauprojekte von der Errichtung von Sozialwohnungen bis hin zu Sanierungen von Burgen oder Hochhäusern sorgen immer wieder für Abwechslung als auch für neue Herausforderungen. "Wenn es kompliziert wird, wird es spannend. Genau das macht auch Spaß, weil wir zeigen können, was wir drauf haben." Deutliche Worte von Luca Arenz, die den Teamspirit wohl sehr gut beschreiben.Bis 2030 will das Unternehmen sogar auf 101 Mitarbeiter wachsen. "Unser Ziel ist es, Standorte in ganz Deutschland aufzubauen", führt Luca Arenz weiter aus. Dabei will das Ingenieurbüro künftig auch Ausbildungen selbst übernehmen, wodurch sich auch Quereinsteiger jederzeit gerne bewerben können. Menschen, die sich also in einem wachsenden Unternehmen in ihrem Fach weiterentwickeln möchten und Wissbegierde sowie den persönlichen und beruflichen Wunsch zu wachsen mitbringen, können sich jetzt bei der ARCenergie GmbH bewerben.Sie wünschen sich einen Arbeitsplatz in einem dynamischen Umfeld, in dem Sie wachsen und gefördert wie auch gefordert werden? Dann bewerben Sie sich jetzt bei Luca Arenz (https://www.arcenergie.de/karriere/) von der ARCenergie GmbH.