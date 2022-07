Schwache Vorgaben von den asiatischen Börsenplätzen lassen die Anleger an der Wall Street am Montag zunächst vorsichtig agieren. Der Jones Index verliert eine halbe Stunde vor Beginn des Präsenzhandels rund 0,5 Prozent. Für den S&P 500 und den Nasdaq beginnt die neue Woche ebenfalls mit Verlusten. Stark gestiegene Steigende Covid-Zahlen hatten am Morgen die Sorge vor neuen Lockdowns geschürt und zu deutlichen Kursverlusten an den chinesischen Handelsplätzen geführt. In New York werden in der laufenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...