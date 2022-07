Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt bei der Netfonds AG, findet im Interview mit w:o TV klare Worte zu den Themen Russland, Sanktionen und den wirtschaftlichen Folgen für Kontinentaleuropa.

Deutschland habe zuletzt mehr importiert als exportiert, woraus sich Kostennachteile für Deutschland ergeben. Deutschland und Kontinentaleuropa seien dabei, ihre Konkurrenzfähigkeit zu anderen Wirtschaftsräumen zu verlieren - ein Warnzeichen für die Politik, sagt Folker Hellmeyer bei w:o TV.

Zurückzuführen sei diese Situation unter anderem auf die Sanktionen gegen Russland, die zu keiner Neuausrichtung führen würden, sondern "unsere Bevölkerung treffen", so Hellmeyer weiter. Er stellt deshalb die Frage, ob die Lust auf Sanktionen so weit gehen muss, dass die Tragfähigkeit der Wirtschaft und der Systeme nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Warum es Deutschland laut ihm an Versorgungssicherheit fehlt, erfahren Sie im Video.

Täglich neue Analysen und Interviews mit erfahrenen Marktexperten. Abonnieren Sie jetzt den YouTube-Kanal von wallstreet:online und verpassen Sie kein Video mehr.

Moderation: Martin Kerscher