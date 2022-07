Die Deutsche Rückversicherung AG ist eine international agierende Versicherungsgesellschaft. Sie hat ihren Sitz in Düsseldorf. Gegründet wurde sie 1951 und verfügt heute über 250 Mitarbeiter. Michael Rohde ist seit über 18 Jahren bei der Deutschen Rückversicherung und dort im Vorstand tätig. 1994 hat er sein Diplom in Mathematik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München gemacht.Ist New Work wirklich neu?"New Work hat es ja eigentlich schon immer gegeben", so beginnt Michael Rohde sein Gespräch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...