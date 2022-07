Der hohe Finanzbedarf von Nordex dürfte wahrlich kein Geheimnis mehr sein. Erst kürzlich sicherte sich der Windanlagenbauer frische Mittel durch eine Privatplatzierung. Wie der Konzern nun am Sonntagabend bekanntgab, sollen die Aktionäre aber noch für eine zusätzliche Finanzspritze sorgen. Darüber berichtete zuerst das "Handelsblatt".Angestrebt wird, durch eine Kapitalerhöhung 212 Millionen Euro zusätzlich in die Kassen zu spülen. Zu diesem Zweck sollen neue Anteile mit Bezugsrecht an bestehende Aktionäre ausgegeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...