Die Biotech-Gesellschaft Vertex ist der unangefochtene Marktführer für Mukoviszidose-Medikamente. Das Unternehmen will an die Erfolgsstory der letzten Jahre anknüpfen und auch andere Erkrankungen behandeln. Dazu beitragen soll unter anderem ViaCyte, ein Spezialist aus dem Bereich der Regenerativen Medizin.Vertex will die nicht börsennotierte ViaCyte für 320 Millionen Dollar schlucken. Der Zukauf fokussiert sich auf die Bereitstellung neuartiger stammzellbasierter Zellersatztherapien als funktionelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...