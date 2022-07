Netflix-Anteilseigner brauchen heute mal wieder starke Nerven. Der Kurs rauscht nämlich rund vier Prozent in den Keller. Nur noch 179,70 USD müssen nach diesem Abschlag für ein Wertpapier hingelegt werden. Ist nun alles vorbei?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Netflix der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Netflix-Analyse einfach hier klicken.

Obwohl der heutige Tag keinen Anlass zur Freude gibt, ist technisch noch alles in Butter. Die nächste Hürde kann nämlich immer noch aus dem Stand genommen werden. So genügt ein Anstieg von rund sieben Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Bisher hatte der Titel dieses Top bei 192,20 USD ausgelotet. Es herrscht also Hitchcock-Atmospäre.

Der Durchschnittskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...