Ein neues Abo-Modell mit Werbung soll Geld in die Netflix-Kassen spülen. Oppenheimer hat die Aktie auf "Outperfom" eingestuft und widerspricht damit einer JP-Morgan-Analyse. Ist neues Wachstum realistisch oder Fantasie?

Es war kein gutes Jahr für Netflix. Die Streaming-Plattform schrieb in diesem Jahr tiefrote Zahlen und verlor knapp 60 Prozent an Wert. Kostete eine Aktie Anfang des Jahres noch 600 US-Dollar, ist sie am Montagnachmittag für 245 US-Dollar zu haben - ein Fünf-Jahres-Tief.

Doch so langsam kommt wohl wieder Kaufstimmung auf: Analyst Jason Helfstein stufte die Aktie laut dem Nachrichtensender CNBC auf "Outperform" hoch. Das Kursziel des Analysten liegt bei 325 US-Dollar und damit etwa 35 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag (240,13 US-Dollar). Grund sind die Ergebnisse seiner jüngsten Verbraucherumfrage: Die deuten auf Wachstum hin, sobald der Streaming-Riese Werbung in sein Abo-Angebot aufnimmt. Helfsteins Umfrage hat ergeben, dass von den 15 Prozent der Menschen, die Netflix in den USA gekündigt haben, 43 Prozent wieder bei einem günstigeren Abo einsteigen würden. Außerdem würden von den neun Prozent der Befragten, die nie ein Abonnement abgeschlossen haben, 30 Prozent zu Netflix-Abonennten werden, wenn es eine günstigere Option gäbe.

Neues Abo-Modell, neue Kunden?

Um Kosten einzusparen, strukturiert Netflix derzeit sein Geschäftsmodell um. So wolle der Streaming-Gigant einerseits die Produktionskosten für die Serien sparen, wie Bloomberg berichtet. Andererseits möchte er Ende 2022 ein günstigeres Abo-Modell mit Werbung launchen und so Neukunden gewinnen.

Das Hauptpotential liegt anscheinend in den USA: dort rechnet Netflix bis zum dritten Quartal 2023 mit über 13 Millionen Abonnenten des neuen Angebots. International gesehen rechnet das Unternehmen im Jahr 2025 mit bis zu 282 Millionen Nutzern. Ob die Zahl der Abonnements wirklich zunimmt, ist allerdings noch unsicher: Netflix rechnet zwar mit einer hohen Nachfrage. Gleichzeitig könnten jedoch auch viele Abonnenten einfach ins billigere Angebot wechseln.

Helfstein bleibt optimistisch und sieht neue Abo-Modell als Rettungsring für Netflix: "Die Einführung der Werbeplattform sollte das Abonnentenwachstum beschleunigen, die Abonnenten besser halten und den Durchschnittsumsatz steigern können", zitiert ihn CNBC aus einer Analysten-Notiz. "Netflix ist in der einzigartigen Position, ein großes Publikum zu versammeln und gleichzeitig hochrangige Werbepositionen abgreifen zu können. Gerade zum Start von beliebten Serien."

Etwas gedämpfter klingt die Einschätzung der US-Bank JPMorgan. Sie hat ihre Einstufung für Netflix auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Sie räumt allerdings auch ein, dass die Wall Street den zukünftigen Umsatz noch unzureichend eingepreist haben könnte. Er führt die kürzlich wieder aufgekommene Kaufstimmung ebenfalls auf das werbebasierte Abo-Geschäft zurück. "Die hierfür rekrutierten Top-Manager verfügen jedenfalls über die hierfür dringend notwendige DNA und über Beziehungen in der Branche", so Analyst Douglas Anmuth.

Das Unternehmen prognostiziert einen weltweiten Werbeumsatz von 4,6 Milliarden US-Dollar bei einem Gesamtumsatz von 42,4 Milliarden US-Dollar.

Autorin: Sarah Stemper, wallstreet:online Zentralredaktion

