Im Erzgebirge gibt es also Lithium. Ob sich Musk tatsächlich bei der Förderung des Batterierohstoffs beteiligen will, wird sich zeigen. Tatsache ist, dass Hersteller von Elektrofahrzeugen beziehungsweise von Lithium-Ionen-Batterien Lithium unbedingt benötigen. In Zinnwald, einer grenzüberschreitenden Lagerstätte an der tschechischen Grenze, befindet sich eine der größten Lithiumlagerstätten in Europa. Und viel Lithium wird Musk für seine Gigafactory in Grünheide brauchen genauso wie alle Fahrzeugbauer, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...