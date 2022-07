Das 12. Jahr in Folge feiert das BAI, eine gemeinnützige, unabhängige Organisation für die Bereitstellung der am besten umsetzbaren Einblicke für Finanzdienstleister, innovative Leistungen in der Finanzdienstleistungsbranche mit den jährlichen BAI Global Innovation Awards. Mit diesen Auszeichnungen werden diejenigen Führungspersönlichkeiten und Unternehmen ausgezeichnet, die ehrgeizige Lösungen für die Nutzung von Kundeninformationen verfolgen, neue, starke Technologien implementieren oder das Leben von Beschäftigten, Kundschaft und/oder Gemeinschaften verbessern.

Die BAI Global Innovation Awards stehen Unternehmen für Finanzdienstleistungen weltweit offen, darunter Banken, Kreditgenossenschaften, Finanzunternehmen, Beratern und Service-Providern. Das Programm bietet eine ausgezeichnete Plattform, über die Unternehmen ihre Innovationskultur präsentieren und als führend in der Branche anerkannt werden können. Über die Vergabe der Awards werden die BAI Innovation Circle Judges, eine internationale Jury aus Brancheninnovatoren und Influencern, entscheiden.

Die größte Veränderung besteht 2022 darin, dass die Nominierungen nicht auf bestimmte Kategorien beschränkt sind. Die Innovationen können von allem, was mit Finanzdienstleistungen zu tun hat, über die Verbesserung der Beziehungen zu Geschäfts- oder Privatkunden bis hin zur Anleitung organisatorischer Änderungen oder Verbesserungen oder dem Dienst an den Gemeinschaften reichen. Die Gewinner werden auf sozialen Medien und in Pressemitteilungen gewürdigt werden und die Möglichkeit haben, ihre Innovationen in Podcasts und BAI-Webinaren und im BAI Banking Strategies Newsletter zu veröffentlichen.

Das BAI fügt für 2022 auch eine neue Auszeichnung hinzu, den Rising Star Award. Mit diesem Preis sollen aufstrebende Führungskräfte in der Finanzdienstleistungsbranche geehrt werden. Die Jury wird Kandidaten suchen, die innovativ, leidenschaftlich und geistig neugierig sind und einen positiven Einfluss auf Finanzdienstleistungen haben.

Nominierungen werden bis zum 26. August 2022 angenommen. Die Finalisten werden im November 2022 bekanntgegeben, und die Auszeichnung der Gewinner erfolgt im Dezember 2022. Das Nominierungsformular finden Sie unter www.bai.org/globalinnovations.

Über das BAI

Als gemeinnützige, unabhängige Organisation stellt das BAI seit mehr als 95 Jahren die am besten umsetzbaren Einblicke für die Finanzdienstleistungsbranche bereit und ermöglicht es Führungskräften, tagtäglich intelligente Geschäftsentscheidungen zu treffen. Wir führen für mehr als 40 der führenden US-amerikanischen Banken tiefgreifende eigenständige Recherchen durch, unterstützen mehr als 2.100 Finanzdienstleister bei Schulungen für Compliance und professionelle Entwicklung, haben mit unseren BAI Banking Strategies-Berichten, Podcasts und Webinaren eine anerkannte, relevante Vordenkerrolle übernommen undbieten außerdemspezielle Veranstaltungen und Programme an. Weitere Informationen finden Sie unter www.bai.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220711005178/de/

Contacts:

Kendall Carwile

William Mills Agency

+1 678 781 7224

kendall@williammills.com