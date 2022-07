The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.07.2022ISIN NameDE000A3MQBT1 ADVA OPT.NETW.SE Z.VERK.ES06670509L4 ACS,ACT.CO.SER. -ANR-DE000HLB2UD3 LB.HESS.THR.CARRARA05J/20CH0515152459 RAIF.SCHWEIZ 20/22NO0010911928 HAWK DEBTCO 20/24XS1267053103 THAMES WTR KEMBLE F.15/22IT0005366007 ITALIEN 19/22DE000RLP1197 RHEINL.PF.SCHATZ.20/22VARBE0002232016 TESSENDERLO GROUP 15-22US45818WBP05 INTER-AMER.DEV.BK 17/22AU3CB0245801 JOHN DEERE FIN. 2022XS1088515207 FIAT CHRY.F. 14/22 MTNUS29250NAQ88 ENBRIDGE 17/22NL0010060257 NEDERLD 12-22AU3TB0000051 AUSTRALIA 2022 128 15.07US25470XAJ46 DISH DBS 12/22US91324PCN06 UNITEDHEALTH GRP 15/22XS1084050316 CROWN EUROPEAN HLGS 14/22DE000DZ9U949 DZ BANK IS.C11 12/22DE000DK0CL01 DEKABANK DGZ IHS.S.1364US9128287C81 USA 19/22DE000BLB28V5 BAY.LDSBK.IS. 15/30