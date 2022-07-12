The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.07.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.07.2022
ISIN Name
DE000A3MQBT1 ADVA OPT.NETW.SE Z.VERK.
ES06670509L4 ACS,ACT.CO.SER. -ANR-
DE000HLB2UD3 LB.HESS.THR.CARRARA05J/20
CH0515152459 RAIF.SCHWEIZ 20/22
NO0010911928 HAWK DEBTCO 20/24
XS1267053103 THAMES WTR KEMBLE F.15/22
IT0005366007 ITALIEN 19/22
DE000RLP1197 RHEINL.PF.SCHATZ.20/22VAR
BE0002232016 TESSENDERLO GROUP 15-22
US45818WBP05 INTER-AMER.DEV.BK 17/22
AU3CB0245801 JOHN DEERE FIN. 2022
XS1088515207 FIAT CHRY.F. 14/22 MTN
US29250NAQ88 ENBRIDGE 17/22
NL0010060257 NEDERLD 12-22
AU3TB0000051 AUSTRALIA 2022 128 15.07
US25470XAJ46 DISH DBS 12/22
US91324PCN06 UNITEDHEALTH GRP 15/22
XS1084050316 CROWN EUROPEAN HLGS 14/22
DE000DZ9U949 DZ BANK IS.C11 12/22
DE000DK0CL01 DEKABANK DGZ IHS.S.1364
US9128287C81 USA 19/22
DE000BLB28V5 BAY.LDSBK.IS. 15/30
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.07.2022
ISIN Name
DE000A3MQBT1 ADVA OPT.NETW.SE Z.VERK.
ES06670509L4 ACS,ACT.CO.SER. -ANR-
DE000HLB2UD3 LB.HESS.THR.CARRARA05J/20
CH0515152459 RAIF.SCHWEIZ 20/22
NO0010911928 HAWK DEBTCO 20/24
XS1267053103 THAMES WTR KEMBLE F.15/22
IT0005366007 ITALIEN 19/22
DE000RLP1197 RHEINL.PF.SCHATZ.20/22VAR
BE0002232016 TESSENDERLO GROUP 15-22
US45818WBP05 INTER-AMER.DEV.BK 17/22
AU3CB0245801 JOHN DEERE FIN. 2022
XS1088515207 FIAT CHRY.F. 14/22 MTN
US29250NAQ88 ENBRIDGE 17/22
NL0010060257 NEDERLD 12-22
AU3TB0000051 AUSTRALIA 2022 128 15.07
US25470XAJ46 DISH DBS 12/22
US91324PCN06 UNITEDHEALTH GRP 15/22
XS1084050316 CROWN EUROPEAN HLGS 14/22
DE000DZ9U949 DZ BANK IS.C11 12/22
DE000DK0CL01 DEKABANK DGZ IHS.S.1364
US9128287C81 USA 19/22
DE000BLB28V5 BAY.LDSBK.IS. 15/30
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