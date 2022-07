Twitter wird Tech-Milliardär Elon Musk per Klage zu dessen angekündigter Übernahme des sozialen Netzwerk drägen. Twitters Anwälte hielten in einem Brief an Musks Rechtsvertreter fest, seine Aufkündigung des Deals sei "ungültig und unrechtmäßig". Twitter habe anders als von Musk behauptet nicht gegen die Übernahmevereinbarung verstoßen. Musk ist derjenige, der mit seinem Rückzieher die Übereinkunft wissentlich und absichtlich bricht. Twitter kündigte bereits an, am offiziellen Sitz des Unternehmens im Bundesstaat Delaware vor Gericht gehen zu wollen. Dort kann der Delaware Chancery Court auch den Vollzug einer Übernahme anordnen. Die Aktie notiert 66% unter dem gebotenen Übernahmepreis. Der Markt glaubt nicht an die Übernahme, juristisch muss Musk zahlen.





TESLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de