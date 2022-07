Der Windkraftanlagenbauer plant eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht. Dadurch sollen brutto 212 Mio. € in die Kasse fließen. Bereits vor zwei Wochen gab es eine Privatplatzierung beim spanischen Großaktionär ACCIONA über gut 139 Mio. €. Der Bezugspreis für die neuen Aktien wurde auf 5,90 € festgelegt, für 49 bestehende können NORDEX-Aktionäre 10 neue Aktien beziehen. ACCIONA zieht gemäß Anteil von 39,66 % mit. Die Bezugsfrist läuft vom 13. bis zum 26. Juli. NORDEX zählt zu den Profiteuren der Energiewende, die Aufträge fließen, aber es hapert an der Profitabilität, was nicht nur an den steigenden Kosten und fragilen Lieferketten liegt. Abwarten!



