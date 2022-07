Wie The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) heute mitteilte, ist Angela Wei Dong mit Wirkung zum 11. Juli 2022 in das Board of Directors und das Audit Committee des Unternehmens gewählt worden. Frau Dong ist Global Vice President und General Manager Großchina bei NIKE, Inc. ("Nike").

"Wir heißen Angela Wei Dong in unserem Board of Directors herzlich willkommen", so William P. Lauder, Executive Chairman. "Angelas beeindruckender Hintergrund und ihre Erfahrung werden unserem Board wertvolle Einblicke ermöglichen. Neben ihrem Hintergrund im Finanzwesen bringt Angela auch umfangreiche Erfahrungen mit strategischem Branding und Marketing von Konsumgütern mit insbesondere für den chinesischen Verbrauchermarkt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Angela in unserem Board."

Angela Wei Dong, 48, stieß 2005 zu Nike und hat seitdem Positionen von wachsender Verantwortung inne. Ihre derzeitige Position als Global Vice President und General Manager für Großchina übernahm sie 2015. Sie schloss ihr Studium an der Universität Tianjin in China ab und erwarb einen MBA an der Northwestern University und der Hong Kong University of Science and Technology.

Frau Dong ist Class III Director (Amtszeit bis November 2023). Dem Board of Directors von The Estée Lauder Companies Inc. gehören nun 17 Mitglieder einschließlich Angela Wei Dong an.

